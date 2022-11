WM 2022: Gruppe E in der Analyse mit der DFB-Elf

Qualität ist in der japanischen Nationalmannschaft definitiv vorhanden, allerdings bereitet auch den Japanern die Stürmerposition Sorgen. Nach der fehlenden Nominierung von Kyōgo Furuhashi, der in der laufenden Saison zehn Tore in 13 Spielen für Celtic Glasgow in der schottischen Liga erzielte, kommen für die Position Takuma Asano, Daizen Maeda (Celtic Glasgow) und Ayase Ueda (Cercle Brügge) in Frage. Asano hat aber seit seinem Innenbandriss im September kein Spiel für die Bochumer bestritten und ist wie Daizen Maeda eher auf dem Flügel beheimatet. (NEWS: Alle WM-Kader im Überblick)