WM 2022: Im fünften Anlauf: Lewandowski bricht seinen WM-Fluch

Nach der Halbzeit drückte Saudi-Arabien auf den Ausgleich, Al-Dawsari scheiterte im Gewühl erneut am Juve-Keeper (55.). Polen konzentrierte sich zumeist auf die Defensive, strahlte aber auch immer wieder Gefahr im Umschaltspiel aus. Miliks Hechtkopfball landete nur am Querbalken (63.), Lewandowski scheiterte am rechten Pfosten (65.).