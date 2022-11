WM 2022: Kevin-Prince Boateng wird WM-Kolumnist für SPORT1

Natürlich sind die Form der deutschen Mannschaft und die Stimmung in Katar genauso Thema wie eine mögliche Superliga. Reichart plant eine neue europäische Superliga zu etablieren, dafür sucht er auch den Dialog mit der UEFA. Während des „WM Doppelpass“ am Sonntag ist geplant, die DFB-PK live einzubinden, zudem wird SPORT1 Chefreporter Patrick Berger per Liveschalte aus Katar zu Wort kommen.