WM 2022: Last-Minute-Ekstase beim Iran

In der Nachspielzeit konnte der Iran dann den Damm hochverdient brechen: Rouzbeh Cheshmi brachte die Asiaten durch einen Distanzschuss in Führung (90.+8), es war das späteste Siegtor der WM-Geschichte in der regulären Spielzeit. Ramin Rezaeian machte in der elften Minute der Nachspielzeit den Deckel drauf. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)