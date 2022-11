WM 2022, Nationalmannschaft: Moukoko, Musiala & Co. - Sie kommen mit Konsolen-Koffern

Am späten Montagabend um 23.32 Uhr Ortszeit landete der DFB-Tross nach knapp sechsstündiger Reise in der omanischen Hauptstadt Maskat. Mit zwei Bussen wurden die Stars von Hansi Flick umgehend zum direkt am Meer gelegenen Kempinski Hotel gebracht. Ankunft dort: 0.09 Uhr.