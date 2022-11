WM 2022: Zuschauer gekauft? Das steckt hinter der irrwitzigen Fan-Flucht beim WM-Auftakt

Vor Anpfiff des Spiels sah man mehrere Fans mit eigenem Mini-Teppich in der Hand, die sich in Richtung Gebet aufmachten. Manche beteten auf dem Boden zwischen den Aufgängen zu den Tribünen. Im Al Bayt Stadion gab es zudem separate Gebetsräume, in die sich die Gläubigen zurückziehen können.