WM 2022: Brasilien wird gegen Kamerun einige Spieler schonen

Wie Nationaltrainer Tite und sein Co-Trainer Cleber Xavier am Donnerstag in Doha mitteilten, werde man gegen Kamerun am Freitag (ab 20.00 Uhr im LIVETICKER) eine „völlig andere Mannschaft“ aufs Feld schicken. „Wir werden nach der Gruppenphase alle Spieler evaluieren“, begründete Xavier die Entscheidung. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)