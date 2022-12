Datenschutzbestimmungen - Gewinnspiele: WM-Preise MagentaTV

Der Teilnehmer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Für den Fall des Widerrufs seiner Daten im Rahmen der Teilnahme an den „WM-Preise MagentaTV“-Gewinnspielen hat der Widerruf die Wirkung einer Beendigung des eingegangenen Leistungsverhältnisses zur Folge. Nimmt der Teilnehmer Kontakt per E-Mail mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Der Widerruf kann jederzeit über datenschutz@sport1.de erfolgen. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Gewinnspiele gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.