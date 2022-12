Die besten Fußballer der Geschichte mit Beckenbauer, Cruyff, Maradona, Messi, Pelé - das SPORT1-Ranking

Wer an den italienischen Fußball denkt, denkt an die italienische Abwehrstärke. Wer an italienische Abwehrstärke denkt, denkt an Paolo Maldini. Fast ein Vierteljahrhundert lang die Defensiv-Autorität des AC Mailand, dem er sein Fußballer-Leben lang treu blieb. Fünfmal Champions-League-Sieger, Rekordspieler der Serie A.