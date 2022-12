Dutt sieht Bierhoff als Bauernopfer und fordert Reform

Der frühere DFB-Sportdirektor Robin Dutt sieht in Oliver Bierhoff ein Bauernopfer für den Niedergang der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Ihn ärgere, "dass wir erneut einen Kopf suchen als Konsequenz für den Misserfolg dieser Weltmeisterschaft", sagte Dutt in der Sendung "radioWelt am Morgen" bei Bayern 2. Die Kritik an Bierhoff und Bundestrainer Hansi Flick sei inhaltlich nicht stichhaltig, betonte er.