WM 2022: Heftige Lahm-Kritik an FIFA-Boss Infantino

Die Europäer müssen laut Lahm „nun zusammenstehen und verhindern, dass es noch mal zu solch einem Skandal kommt wie bei der WM-Vergabe 2010″. Man müsse Integrität zeigen, „Europa muss wehrhaft bleiben“, so der 39 Jahre alte langjährige Bayern-Star, „denn eine Weltmeisterschaft ohne Europa funktioniert nicht. Viele der Argentinier spielen in Europa, die Franzosen sowieso, auch die Marokkaner orientieren sich an Europa“.