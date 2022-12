WM 2022: Kane und das Elfer-Drama - ein Fehlschuss mit kurioser Vorgeschichte

„So geht das!“ Kane wendet ein: „Aber der ging doch meilenweit drüber!?“ Naja, meint Wilkinson, „auf diese Weise habe ich die WM mit England gewonnen...“ Also tritt Kane erneut an - und jagt den Ball unter dem Applaus von Wilkinson in die Wolken. „Viel besser, Harry. So geht das!“ - „Sicher?“ - „Yeah!“