WM 2022: Harry Kane nimmt Schuld auf sich: "Am Boden zerstört"

„Ich bin am Boden zerstört, das Team ist am Boden zerstört“, sagte Kane nach dem 1:2 gegen Frankreich. In der 54. Spielminute hatte der Kapitän sein Team per Strafstoß zum Ausgleich geschossen. In der 84. Minute jagte er einen zweiten Elfer über das Tor. Wieder scheiterte England, wieder vom Punkt. Das Drama nimmt kein Ende. „Der Elfmeterfluch fordert ein neues Opfer“, schrieb der Telegraph.