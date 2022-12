WM 2022: Portugal-Routinier Pepe spielte gegen Marokko mit gebrochener Elle

Das gab der Verband nach Untersuchungen in einem Krankenhaus in Doha bekannt. Der 39-Jährige amtierte bis zur Einwechselung von Superstar Cristiano Ronaldo als Kapitän des Europameisters von 2016 gegen die Nordafrikaner und wurde nach Abpfiff unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)