WM 2022: Deshalb fehlte Bayern-Star Mazraoui gegen Portugal!

Fraglich ist zudem der Einsatz des am Samstag angeschlagen ausgewechselten Kapitäns Romain Saiss (Oberschenkel), auch Hakim Ziyech habe sich mit einer Verletzung durchgekämpft. "Jedes Spiel verlieren wir Spieler, aber wir haben 26", so Regragui: "Wenn man den Wettbewerb gewinnen will, muss man an jeden Einzelnen glauben. Die Neuen haben es gut gemacht. Das zeigt auch, wie gut unser Spirit ist."