WM 2022: Messi zaubert Argentinien ins Finale

Messi schnappte sich nebenbei zwei Rekorde: Mit seinem Treffer überholte er Gabriel Batistuta als besten WM-Torschützen Argentiniens. „Daran denke ich gar nicht“, sagte Messi. „Wir freuen uns unheimlich, dass wir so weit gekommen sind. Wir haben an uns geglaubt und gehofft, dass die Menschen an uns glauben.“