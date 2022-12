WM 2022: Argentinien-Coach Scaloni bricht während Interview in Tränen aus

„In Argentinien bin ich geboren, dem Land von Diego und Lionel, von den Leuten auf den Malwinen, die ich niemals vergessen werde. Ich kann es dir nicht erklären, weil du es nicht verstehen wirst. Die Finals, die wir verloren haben, die vielen Jahre, in denen ich geweint habe. Aber das ist jetzt vorbei, weil Papa im Maracanã das Finale gegen die Brasilianer gewonnen hat. Leute! Jetzt machen wir uns wieder Hoffnungen, ich will den dritten Stern, will Weltmeister werden. Und Diego können wir am Himmel sehen, wie er mit Don Diego und La Tota (Maradonas Vater und Mutter, Anm. d. Red.) Lionel anfeuert.“