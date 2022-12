WM 2022: Elfmeter-Drama für England! Weltmeister Frankreich im Halbfinale

Die nächste Aufregung folgte sogleich: In der 25. Minute wurde ein mögliches Foul von Upamecano an Harry Kane per VAR gecheckt - der Unparteiische verzichtete jedoch unter einem gellenden Pfeifkonzert der Zuschauer auf einen Elfmeterpfiff, weil das Foul wohl knapp vor der Strafraumkante erfolgt war.