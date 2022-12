WM 2022: Das heimliche Prunkstück bei Frankreich

Auch im Knaller-Viertelfinale am Samstagabend gegen England werden die beiden Akteure in der Offensive der Équipe Tricolore im Fokus stehen und gemeinsam mit Antoine Griezmann sowie Ousmane Dembélé alles daran setzen, die Three Lions nach allen Regeln der Kunst auseinanderzunehmen. (WM 2022: England - Frankreich, ab 20 Uhr im LIVETICKER)