WM 2022: Europas Elite jagt den Maskenmann - Leipzig-Juwel Gvardiol ist DER Abwehr-Shootingstar

Und fuhr fort: „Im praktisch leeren Stadion konnte man am Geräusch hören, wenn er einen langen Vorwärts- oder Querpass schlug, dass etwas Außergewöhnliches vor sich ging. Der Ball wurde so sauber, tief und flach geschlagen, mit einer Kraft und Präzision, die für einen Spieler in diesem Alter ungewöhnlich ist. Ich weiß noch, wie ich meinen Kollegen, der neben mir saß, anschaute und sagte: ‚Wow, was war das denn?‘ Ich glaube nicht, dass ich einen technisch begabteren Verteidiger in diesem Alter gesehen habe.“