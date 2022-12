WM 2022: Großes DFB-Beben? So denkt Flick wirklich über seine Zukunft

Das nicht zufriedenstellende sportliche Abschneiden in Katar macht das Trainerteam vor allem an der fehlenden Konzentration in entscheidenden Situationen fest, gerade im Torabschluss. 67 Torschussversuche verzeichnete der Weltmeister von 2014 in den drei Gruppenspielen gegen Japan, Spanien und Costa Rica – mehr als jeder andere Teilnehmer in der Vorrunde! (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)