WM 2022: Ittrich reagiert geschockt auf Verhalten der Uruguay-Stars - muss Siebert nun nach Hause fahren?

Allen voran Edinson und José Maria Giménez. Letzterem droht laut Mundo Deportivo eine Sperre von bis zu 15 Spielen. Der Uruguayer von Atlético Madrid hatte Siebert beschimpft, in eine TV-Kamera geflucht und außerdem einen FIFA-Offiziellen bei einer Rudelbildung mit dem Ellenbogen am Kopf getroffen. Cavani stieß den VAR-Bildschirm am Spielfeld-Rand um.