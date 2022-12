WM 2022 - Kimmich bemerkenswert: "Ich habe Angst, in ein Loch zu fallen"

Kimmich: „Was heißt den Anspruch, Weltmeister zu werden?! Ich habe von Anfang an gesagt: Ich schaue nur auf das erste Spiel. Ich wusste, wie wichtig dort ein Sieg sein wird. Wir vergeigen das erste Spiel und setzen uns dadurch komplett unter Druck. Mir war aber auch bewusst, dass ein Gefühl entstehen kann, wenn wir durch die Vorrunde kommen. Ich fand, es war in der Vorbereitung schwierig, einen Rhythmus und ein Gefühl des Eingespieltseins zu entwickeln. Es war auch so, dass wir oft nicht alle Spieler zur Verfügung hatten. Deswegen war meine Hoffnung, dass wir während des Turniers zusammenwachsen können. Das ist uns nicht gelungen nach dem ersten Spiel. Im zweiten Spiel haben wir gut verteidigt und wenig zugelassen. Aber wenn ich sehe, was wir heute an Torchancen liegen lassen, dann ist es nicht nur Pech, sondern auch sehr viel Unvermögen. Dazu bekommen wir sehr einfach Gegentore. Ein Gegner muss nicht viel investieren, um gegen uns billig Gegentore zu machen.“ (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)