WM 2022: Manuel Neuer mit Freundin Anika bei Handball-Spiel gesichtet

Warum es den 36-Jährigen gerade nach Nürnberg verschlug, wo die Erlanger Handballer in der Arena Nürnberger Versicherung ihre Heimspiele austragen? Neuers Freundin Anika Bissel, die auch immer wieder in der Allianz Arena mitfiebert, hat ihre sportlichen Wurzeln beim Klub aus Franken. Als 10-Jährige begann sie in der E-Jugend beim HC.