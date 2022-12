WM 2022: Neuer enttäuscht bei Rekordspiel, Rüdiger wackelt, Havertz als Lichtblick - SPORT1-Einzelkritik zum DFB-Team

LEON GORETZKA (bis 45.): Knüpfte an seine ordentliche Leistung gegen Spanien an und setzte auch den einen oder anderen offensiven Akzent. Fand bei einer guten Chance per Kopf (14.) in Costa-Rica-Keeper Keylor Navas seinen Meister. Zur Pause nahm Flick ihn aber vom Feld – offensichtlich nicht aus sportlichen Gründen. SPORT1-Note: 3