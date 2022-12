WM 2022: Süß oder dämlich? Kameruns Held fliegt gegen Brasilien kurios vom Platz

Brasilien zauberte nicht, dennoch behauptete die bereits zuvor qualifizierte Selecao die Tabellenführung in der Gruppe G und geht zum elften Mal in Folge als Gruppensieger in die zweite Turnierphase. Gegner im Achtelfinale ist am Montag Südkorea. (WM: Brasilien - Südkorea, Montag ab 20 Uhr im Liveticker)