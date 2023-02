Messi schließt erneute WM-Teilnahme nicht aus

Argentiniens Fußball-Superstar Lionel Messi (Paris St. Germain/35) hat die Tür für eine erneute WM-Teilnahme zumindest einen Spalt geöffnet. „Wegen meines Alters wird es schwierig, 2026 zu spielen“, sagte der Weltmeisterkapitän, der am 18. Dezember in Doha erstmals die WM-Trophäe nach dem dramatischen Sieg der Südamerikaner gegen Titelverteidiger Frankreich im Elfmeterschießen in die Höhe recken durfte, im Interview mit der argentinischen Sportzeitung Ole.