Human Rights Watch kritisiert FIFA und Katar

Gut ein Jahr nach der umstrittenen WM in Katar hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) ihre Kritik am Fußball-Weltverband FIFA und dem Gastgeberland erneuert. Unter anderem habe es noch immer keine Hilfe für die Familien Tausender Gastarbeiter gegeben, die in Zusammenhang mit dem Turnier „aus ungeklärten Gründen starben“.