WM 2034 in Saudi-Arabien - Netz wütet: "Würde mich ein Kind fragen, wie der Teufel aussieht ..."

Nach der stark kritisierten WM in Katar 2022 wird somit in elf Jahren erneut in einem Land, das massive Menschenrechtsverletzungen begeht, um den WM-Titel gespielt - dazu wohl erneut im unliebsamen Winter. Im Netz stößt die Vergabe auf große Kritik, erhält aber auch vereinzelt positives Feedback.