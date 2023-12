Messi, Ronaldo und Co.: Neue Netflix-Doku zur WM 2022 kommt

Fußball-Fans können sich auf eine neue Dokumentation über die Teams und Superstars der WM 2022 freuen. Der Streamingdienst Netflix veröffentlichte am Freitag einen Trailer für die Doku-Serie „Captains of the World“.

Im Video sind unter anderem exklusive Interviews mit Fußballgrößen wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé und Harry Kane zu sehen. Zudem zeigt der Trailer Ausschnitte aus Umkleidekabinen und Mannschaftshotels.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die sechsteilige Dokumentation wird am 30. Dezember veröffentlicht und ist Teil eines Deals mit FIFA+, der Streamingplattform der FIFA. Sie knüpft an die Serie „Captains“ an, die 2022 erschienen war und mehrere Mannschaften während der WM-Qualifikation begleitete.

WM-Doku über die Tragödien und Triumphe

„Captains Of The World erforscht eines der größten Sportspektakel aller Zeiten“, kündigte Netflix an. „Mit Aufnahmen hinter den Kulissen und Interviews mit Kapitänen, prominenten Spielern, Trainern und vielen mehr lässt diese fesselnde Doku-Serie die Tragödien und Triumphe der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Revue passieren.“

Deutschland war bei der WM in Katar einmal mehr nicht über die Gruppenphase hinausgekommen. Zum Weltmeister krönte sich am Ende Argentinien. Das blamable Abschneiden der DFB-Elf wurde in der Doku-Serie „All or Nothing“ von Amazon aufgearbeitet.