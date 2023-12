Überraschung um Messi? Rekordspieler könnte WM 2026 spielen

Argentiniens Fußballstar Lionel Messi (36) hat überraschend eine mögliche Teilnahme an der WM 2026 in Aussicht gestellt.

„Nach der Weltmeisterschaft sah es so aus, als würde ich mich zurückziehen, aber das Gegenteil war der Fall. Jetzt will ich mehr denn je dabei sein“, sagte der Kapitän des amtierenden Weltmeisters im Interview mit Star+ in Bezug auf seine Nationalmannschaftskarriere.