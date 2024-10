Nach Viertelfinal-Einzug: DFB-Elf bei WM-Auslosung in Topf eins

SID 15.10.2024 • 10:02 Uhr Die Qualifikation für das Viertelfinale der Nations League bringt einen positiven Nebeneffekt mit sich. Das DFB-Team geht in der WM-Qualifikation einigen dicken Brocken aus dem Weg.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2026 dank des guten Abschneidens in der Nations League einigen dicken Brocken aus dem Weg. Durch den feststehenden Viertelfinal-Einzug nach dem 1:0 (0:0) gegen die Niederlande ist die DFB-Elf in Topf eins gesetzt und kann in der WM-Qualifikation nicht gegen die Tabellenersten und -zweiten der Liga A spielen. Topf eins wird neben den acht Viertelfinalisten der Nations League aus den besten vier verbliebenen Teams in der Weltrangliste bestehen.

Insgesamt wird es in Europa zwölf Qualifikationsgruppen geben, nur die zwölf Gruppensieger sind direkt qualifiziert. Die zwölf Zweitplatzierten spielen gemeinsam mit den vier besten übrig gebliebenen Mannschaften der Nations League die weiteren vier europäischen Startplätze über Play-offs aus. Sollte die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann ihr Viertelfinale in der Nations League gewinnen, würde sie wie alle Teilnehmer des Final Four einer Vierergruppe zugeordnet. Alle anderen Gruppen bestehen aus fünf Teams.

WM-Qualifikation: Auslosung im Dezember