Umstrittene WM-Vergabe: Hoffnung auf Jahrzehnte begraben!

Über die Jahre hat die FIFA die Empörungsschwelle bekanntermaßen recht hochgelegt. Und doch hatte es Tagesordnungspunkt 8 beim außerordentlichen FIFA-Kongress mal wieder in sich: Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften 2030 und 2034.

Im gelernten Stil ging es nach Jahren der Hinterzimmer-Gespräche heute im digitalen Raum nur noch ums Abnicken. Abstimmung per Akklamation, Applaus, Applaus.

Ein Turnier in Marokko, Portugal, Spanien im Verbund mit Uruguay, Argentinien und Paraguay klingt nach einem einigermaßen irren Vorhaben , dessen Ursprung man sich erst mal zusammenreimen muss.

FIFA rollt Saudi-Arabien den Teppich aus

100 Jahre nach der ersten WM der Geschichte in Montevideo soll der kleine südamerikanische Staat etwas vom Kuchen abbekommen. Aber die potenten beziehungsweise politisch relevanten Nachbarn sollen auch nicht leer ausgehen.

Und so wird ganz geschmeidig der Teppich ausgerollt fürs schwerreiche und machthungrige Saudi-Arabien.

Norwegen verweigert Zustimmung - Deutschland nicht

All das war natürlich längst ausgemachte Sache, sodass es auch gar keiner echten Wahl mehr bedurfte. Einzig die wackeren Norweger lehnten sich auf gegen das Verfahren. Nur wirkten sie dabei wie der berühmte Rufer in der Wüste - hoffnungslos.

Reine Symbolpolitik sei es, würde man sich gegen das Unausweichliche sperren, hieß es vonseiten des mitgliederstärksten Fußballverbandes weltweit. Auch die alte Leier, so könne man die Dinge vor Ort zu einem Besseren wenden, wurde mal wieder bemüht.

Infantino geht seinen eigenen Weg

In all dem Schlamassel ist die Zwickmühle, in der DFB-Präsident Bernd Neuendorf steckt, nicht von der Hand zu weisen.