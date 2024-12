Brisante WM-Entscheidung fix!

Jetzt ist es offiziell: Die Weltmeisterschaft 2034 wird in Saudi-Arabien stattfinden. Die FIFA bestätigte die sich seit langem anbahnende Entscheidung auf ihrem Kongress am Mittwoch.

Das Turnier in sechs Jahren steigt in Spanien, Portugal und Marokko. Uruguay, Argentinien und Paraguay bekommen wie erwartet Eröffnungsspiele zugesprochen.

DFB stimmt Wahl von Saudi-Arabien zu

Würde der DFB sich gegen Saudi-Arabien stellen , „hätten wir uns aus dem Spiel genommen“, sagte Neuendorf außerdem: „Wir müssen mit der FIFA darauf hinwirken, dass sich die Situation in Saudi-Arabien, was Menschenrechte und Nachhaltigkeit betrifft, verbessert.“ Die Vergabe der beiden WM-Endrunden galt als Formsache, da es keine weiteren Bewerber gab.

Situation schlimmer als vor Katar-WM?

Die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien gilt als prekär. Erst kürzlich erhob Human Rights Watch schwere Vorwürfe. Dabei geht es um Zwangsarbeit, grassierenden Lohndiebstahl oder unzureichenden Schutz vor extremer Hitze. Auch nicht untersuchte Todesfälle von Arbeitern werden dokumentiert. Die Situation in dem Land, das den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 beauftragt haben soll, wird teilweise noch kritischer als vor der WM 2022 in Katar beschrieben.