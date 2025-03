Traumtor und Kane lassen Tuchel jubeln

Im Wembley-Stadion knacken die Three Lions den lettischen Abwehrriegel und sind in der WM-Qualifikation auf Kurs.

Im Wembley-Stadion knacken die Three Lions den lettischen Abwehrriegel und sind in der WM-Qualifikation auf Kurs.

Dank Tor-Debütanten und Harry Kane: Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel unter Trainer Thomas Tuchel souverän gewonnen. Beim hochverdienten 3:0 (1:0) im Wembley-Stadion gegen Lettland bewiesen die Three Lions Geduld. Nach nun zwei Erfolgen in der Qualifikationsgruppe K befinden sich die Engländer auf Kurs Richtung WM 2026, bei der Tuchel das Mutterland des Fußball zum langersehnten Titel führen soll.

Zweiter Tuchel-Sieg im zweiten Spiel

Im Vergleich zu seinem Debüt am Freitag, als die Three Lions an gleicher Stelle Albanien ungefährdet besiegt hatten (2:0), nahm der Ex-Bayern-Coach vier Wechsel in der Startelf vor. Die Engländer starteten dominant, aber ungefährlich, und hatten großes Glück: Vladislavs Gutkovskis traf nach einem Missverständnis von Marc Guéhi und Keeper Jordan Pickford aus spitzem Winkel nicht das verwaiste Tor (19.). Daraufin fanden die Gastgeber mehr Lösungen gegen die Mauertaktik der Letten und belohnten sich.