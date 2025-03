Kuriose Gelbe Karte! "Habe nur versucht, etwas Nettes zu machen"

Der neuseeländische Nationalspieler Chris Wood handelt sich in der WM-Qualifikation aus ungewöhnlichen Gründen eine Verwarnung ein.

Kuriose Gelbe Karte in der WM-Qualifikation! Chris Wood handelte sich nach seiner Auswechslung beim 7:0-Sieg seiner neuseeländischen Nationalmannschaft gegen Fidschi eine Verwarnung ein - weil er Autogrammwünsche der Fans erfüllte.

Der Angreifer des englischen Überraschungsteams Nottingham Forest hatte seinem Team mit einem Dreierpack den Weg zu dem klaren Erfolg geebnet. Im Anschluss an seine Auswechslung nach gut einer Stunde kletterte Wood auf die Tribüne und gab den vornehmlich jungen Fans Autogrammen und stand für Selfies zur Verfügung.

Kuriose Gelbe Karte! „Nur versucht, etwas Nettes zu machen“

Neuseeland steht unmittelbar vor der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Nur ein Sieg fehlt noch, um die dritte Teilnahme an einer Endrunde nach 1982 und 2010 zu sichern. Im direkten Duell gegen den krassen Außenseiter Neukaledonien am Montag (7 Uhr im LIVETICKER) kann Neuseeland das WM-Ticket lösen.