Bayern-Star singt Loblied! "Thomas Tuchel ist fantastisch"

Warum? „Vor allem wegen der Spieler“, sagte der Deutsche. Denn diese hätten ihn daran erinnert, „warum ich so begeistert von diesem Job war“. Auch das Umfeld lobte er: Der Staff sei „fantastisch“, das Camp der Three Lions sei „absolut top“ organisiert gewesen.

Kane schwärmt von seinem Trainer

Tuchels Team hatte am Montagabend seine Mannschaft beim 3:0 (1:0) gegen gut sortierte Letten in der WM-Qualifikation Geduld bewiesen - wie schon drei Tage zuvor bei seinem Debüt gegen Albanien (2:0). Die Spieler hätten ihn während der Partien „mit Einsatz, der Einstellung und natürlich auch mit den Ergebnissen“ zufriedengestellt, betonte der Coach.

Tuchel sieht Luft nach oben

Wie schon am Freitag traf Kane auch gegen Lettland (68.). Reece James per Traumfreistoß (38.) sowie Eberechi Eze (76.) gelangen zudem am Montagabend jeweils ihre ersten Treffer im Trikot der Three Lions.