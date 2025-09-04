So kommt Deutschland noch zur WM

SID 04.09.2025 • 23:29 Uhr Trotz der bitteren Niederlage in der Slowakei ist für die DFB-Elf noch nichts verloren.

Julian Nagelsmann sprach tags zuvor noch vom WM-Titel, doch nach der Auftaktpleite in der Qualifikation ist der Weg für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum erträumten fünften Stern noch schwerer geworden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Verloren ist nach dem ernüchternden 0:2 (0:1) in Bratislava gegen die Slowakei allerdings noch lange nichts.

Für das Direktticket zum Turnier in den USA, Mexiko und Kanada 2026 braucht es den Gruppensieg - der kann mit einem Heimerfolg gegen die Slowakei mit drei Toren Unterschied am 17. November in Leipzig und dem damit dann besseren direkten Vergleich noch errungen werden.

Sollte es in der eigentlich machbaren Gruppe A mit den weiteren Kontrahenten Nordirland und Luxemburg schiefgehen, gibt es zwei mögliche Umwege: Als Zweiter käme die DFB-Elf in die Playoffs, wo die vier verbliebenen der insgesamt 16 Europa-Fahrkarten nach Übersee unter 16 Teilnehmern ausgespielt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }