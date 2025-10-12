Norwegen feiert „Hattrick-Held“ Haaland

SID 12.10.2025 • 06:13 Uhr Im 46. Länderspiel durchbricht Stürmerstar Erling Haaland die Marke von 50 Toren - deutlich früher als andere Weltstars. Norwegens WM-Traum ist zum Greifen nah.

Die Norweger waren nach der nächsten Haaland-Gala völlig aus dem Häuschen. „Verbreiten Sie die Nachricht! Norwegen ist auf dem Weg zur Weltmeisterschaft“, titelte die Tageszeitung VG auf ihrer Homepage. Die erstmalige Qualifikation für eine WM seit 1998, da waren sich im Land der Wikinger spätestens nach dem 5:0 (3:0)-Sieg gegen Israel nahezu alle sicher, ist dem Team um Tormaschine Erling Haaland nun nicht mehr zu nehmen.

„Das war mal wieder fantastisch. Der WM einen Schritt näher“, sagte der Stürmerstar von Manchester City bei TV2, blieb ansonten aber ziemlich wortkarg und wollte noch nicht zu früh feiern. „Ich glaube nicht, dass ich so viel (zu den WM-Chancen, d. Red.) sagen möchte. Ich werde versuchen, das nächste Spiel zu gewinnen.“

Sechster Haaland-Dreierpack für Norwegen

Kapitän Haaland ließ am Samstagabend lieber Tore für sich sprechen. Zunächst scheiterte er noch gleich zweimal vom Elfmeterpunkt am Hamburger Daniel Peretz im israelischen Tor (6.), erzielte dann aber doch noch einen Dreierpack (27./63./72.). „Hattrick-Held“ taufte Dagbladet den 25-Jährigen.

Haaland erzielte damit bereits zwölf Tore in den sechs absolvierten Quali-Spielen, traf im neunten Länderspiel in Serie. Es war sein sechster Dreierpack im Norwegen-Trikot und 51. Länderspieltor im 46. Einsatz. Harry Kane (England/71 Einsätze), Neymar (Brasilien/74) oder auch Lionel Messi (Argentinien/107) und Cristiano Ronaldo (Portugal/114) hatten die Marke von 50 Länderspieltoren laut Datenanbieter Opta erst deutlich später erreicht. Gerd Müller erzielte seinen 50. DFB-Treffer bereits im 41. Spiel.

„Ein Tag der Freude, es war magisch“, sagte Haalands Sturmpartner Alexander Sörloth. Zur Belohnung gab es Döner und den Partybefehl von Trainer Staale Solbakken: „Ich habe gesagt, dass ich enttäuscht bin, wenn heute nicht alle rausgehen. Das haben sie sich verdient.“ Und auch der israelische Trainer kam aus dem Staunen nicht heraus. „Ich glaube, dass Norwegen zusammen mit Spanien zu den beiden besten Teams in Europa gehört“, sagte Ran Ben-Shimon.