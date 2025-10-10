Newsticker
Verletzungssorgen bei Spanien-Star

Der ehemalige Leipziger Dani Olmo muss aufgrund einer Muskelverletzung gegen Georgien und Bulgarien passen.
© IMAGO/Ricardo Larreina Amador
SID
Der ehemalige Leipziger Dani Olmo muss aufgrund einer Muskelverletzung gegen Georgien und Bulgarien passen.

Fußball-Europameister Spanien muss in den anstehenden beiden WM-Qualifikationsspielen auf Dani Olmo verzichten. Der frühere Bundesligaprofi hat eine nicht näher definierte Muskelverletzung im linken Bein erlitten, wie der spanische Verband RFEF am Freitag mitteilte.

Nach seiner Rückkehr zum FC Barcelona sollen weitere Untersuchungen Aufschluss über die Dauer von Olmos Zwangspause geben. Die ohnehin schon von zahlreichen Ausfällen geplagten Spanier treffen als Tabellenführer der Gruppe E am Samstag (20.45 Uhr) auf Georgien, am Dienstag steht ein weiteren Heimspiel gegen Bulgarien an.

