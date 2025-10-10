Verletzungssorgen bei Spanien-Star

Fußball-Europameister Spanien muss in den anstehenden beiden WM-Qualifikationsspielen auf Dani Olmo verzichten. Der frühere Bundesligaprofi hat eine nicht näher definierte Muskelverletzung im linken Bein erlitten, wie der spanische Verband RFEF am Freitag mitteilte.

Nach seiner Rückkehr zum FC Barcelona sollen weitere Untersuchungen Aufschluss über die Dauer von Olmos Zwangspause geben. Die ohnehin schon von zahlreichen Ausfällen geplagten Spanier treffen als Tabellenführer der Gruppe E am Samstag (20.45 Uhr) auf Georgien, am Dienstag steht ein weiteren Heimspiel gegen Bulgarien an.