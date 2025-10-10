WM-Qualifikation: Mbappé sorgt für Sensations-Tor!

SPORT1 10.10.2025 • 22:55 Uhr Mit Michael Olise und Dayot Upamecano gibt es ein 3:0 gegen Aserbaidschan. Kylian Mbappé muss verletzt raus.

Mit dem Bayern-Duo Michael Olise und Dayot Upamecano in der Startelf hat Frankreichs Nationalmannschaft einen mühsamen Sieg gegen Außenseiter Aserbaidschan gefeiert und bleibt mit drei Siegen aus drei Qualifikationsspielen klar auf WM-Kurs.

Im Pariser Prinzenpark setzte sich der zweimalige Weltmeister nach einigen Startschwierigkeiten 3:0 (1:0) durch.

Real-Star Mbappé erzielt Zaubertor

Real-Star Kylian Mbappé (45.+2) traf erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zur Führung. Sein Tor entschuldigte für die teils zähe Vorstellung - und wie!

Der Weltstar schnappte sich den Ball und setzte zu einem sensationellen Sololauf an. Ganze fünf Gegenspieler ließ der Kapitän stehen, ehe er den Ball ins Netz jagte.

„Er ist der Beste der Welt, keine Frage!“, schwärmte die in Mbappés sportlicher Heimat ansässige Zeitung As.

Mbappé muss angeschlagen runter

Kurz vor Schluss musste Mbappé die Partie dann allerdings angeschlagen verlassen.

Adrien Rabiot (69.) und der erst kurz zuvor für den verletzten Mbappé eingewechselte Florian Thauvin (84.) erhöhten.

Olise war einer der besseren Franzosen, ehe er in der 71. Spielminute ausgewechselt wurde. Upamecano spielte durch.

Mit neun Punkten führt Frankreich in der Gruppe D vor der Ukraine (4), die in einem wilden Spiel 5:3 (3:1) in Island (3) gewannen. Aserbaidschan (1) ist Schlusslicht.