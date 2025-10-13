WM-Quali: Schweiz gibt erste Punkte ab

Die Schweizer Fußball-„Nati“ hat auf dem Weg zur XXL-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko die ersten Punkte liegen gelassen. Nach drei Siegen musste sich das Team von Trainer Murat Yakin mit einem 0:0 in Slowenien begnügen, bleibt mit zehn Punkten aber Tabellenführer der Gruppe B und damit auf WM-Kurs.
Schweiz gibt erste Punkte ab
Auf dem Weg zur XXL-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat die Schweiz die ersten Punkte liegen gelassen. Nach drei Siegen reichte es in Slowenien nur zu einem Unentschieden.
Der ehemalige Bundesligaspieler Breel Embolo
© AFP/SID/JURE MAKOVEC
Der Verfolger Kosovo verkürzte den Rückstand durch ein 1:0 (1:0) in Schweden auf drei Zähler. Die Eidgenossen treten an den letzten beiden Spieltagen noch gegen Schweden und im Kosovo an.
Hoffenheimer trifft für den Kosovo
Die Schweizer, mit sechs ehemaligen, aber nur drei aktuellen Bundesligaspielern in der Startelf, taten sich schwer, zu klaren Torchancen zu kommen. Es fehlten Tempo und Präzision im Passspiel.
Die Slowenen verteidigten konzentriert und konsequent. Für den Kosovo war der Hoffenheimer Fisnik Asllani erfolgreich (32.).