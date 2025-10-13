WM-Quali: Schweiz gibt erste Punkte ab

SID 13.10.2025 • 22:47 Uhr Auf dem Weg zur XXL-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat die Schweiz die ersten Punkte liegen gelassen. Nach drei Siegen reichte es in Slowenien nur zu einem Unentschieden.

Die Schweizer Fußball-„Nati“ hat auf dem Weg zur XXL-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko die ersten Punkte liegen gelassen. Nach drei Siegen musste sich das Team von Trainer Murat Yakin mit einem 0:0 in Slowenien begnügen, bleibt mit zehn Punkten aber Tabellenführer der Gruppe B und damit auf WM-Kurs.

Der Verfolger Kosovo verkürzte den Rückstand durch ein 1:0 (1:0) in Schweden auf drei Zähler. Die Eidgenossen treten an den letzten beiden Spieltagen noch gegen Schweden und im Kosovo an.

Hoffenheimer trifft für den Kosovo

Die Schweizer, mit sechs ehemaligen, aber nur drei aktuellen Bundesligaspielern in der Startelf, taten sich schwer, zu klaren Torchancen zu kommen. Es fehlten Tempo und Präzision im Passspiel.