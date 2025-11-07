Offiziell! Tuchel holt England-Stars zurück

SID 07.11.2025 • 12:13 Uhr Trainer Thomas Tuchel ist "froh", dass er wieder auf die beiden Superstars setzen kann. Qualifiziert für die WM ist England bereits.

Englands Fußball-Nationaltrainer Thomas Tuchel setzt zum Abschluss der WM-Qualifikation wieder auf Jude Bellingham und Phil Foden.

Wie der Verband am Freitag bekannt gab, kehren die beiden zuletzt aussortierten Stars von Real Madrid und Manchester City für die Spiele gegen Serbien und in Albanien zurück in den 25-köpfigen Kader der Three Lions, die mit sechs Siegen und 18:0 Toren das WM-Ticket bereits vorzeitig als erstes Team in Europa gelöst haben.

Foden traf doppelt gegen den BVB

Foden hatte am Mittwoch mit einem Doppelpack bei Citys 4:1-Sieg in der Champions League gegen Borussia Dortmund geglänzt, Bellingham ist nach seinen Schulterproblemen zu Beginn der Saison zurück in Topform.

„Große Namen, große Persönlichkeiten und großes Talent“, sagte Tuchel, der vor allem mit seinem Verzicht auf Bellingham im Oktober für Aufsehen gesorgt hatte. Die Nominierung nun sei eine „leichte Entscheidung“ gewesen. „Ich bin froh, dass sie zurück sind, froh, dass sie lächeln, und froh, dass sie fit sind. Wir werden beiden eine zentrale Rolle geben, damit sie ihr Bestes geben können.“

Kane und Quansah nominiert

Einziger Bundesliga-Profi im Kader neben Kapitän Harry Kane (FC Bayern) ist Jarell Quansah von Bayer Leverkusen, der noch auf sein Debüt wartet. Neu dabei ist Alex Scott vom AFC Bournemouth, der im Sommer mit Quansah die U21-EM in der Slowakei gewann und dabei die DFB-Auswahl im Finale besiegte.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir uns so schnell und stilvoll qualifiziert haben, mit einer guten Leistung und hervorragenden Ergebnissen“, sagte Tuchel, der die bislang perfekte Qualifikation am Donnerstag beim Heimspiel im Wembley-Stadion gegen Serbien mit den Fans genießen will: „Man kann sich nur alle vier Jahre qualifizieren, daher ist das ein sehr seltener Moment. Ich denke, das wird uns einen Schub geben.“