Freund: WM-Quali von Österreich "bedeutet mir viel"

Der Sportdirektor des FC Bayern ist stolz auf sein Heimatland - und auf Kapitän David Alaba.

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund erfüllt die WM-Qualifikation seines Heimatlandes Österreich mit großem Stolz. "Das bedeutet mir viel. 28 Jahre war Österreich nicht dabei, deswegen ist es etwas Besonderes. Das ganze Land hat darauf hingefiebert. Die Mannschaft hat sich das verdient", sagte Freund im Sky-Interview.

Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick spiele "einen super Fußball und hat eine gute Energie. Der Ralf macht einen richtig guten Job. Es war zum Schluss eng, dafür umso emotionaler. Ganz Österreich war im Ausnahmezustand. Eine richtig coole Geschichte", betonte Freund. Ihn persönlich freue es "für die handelnden Personen, weil ich viele kenne. Es ist eine richtig gute Story und tut dem österreichischen Fußball gut."

Ein besonderes Lob hat der Bayern-Manager auch für ÖFB-Kapitän David Alaba übrig. Der 33-Jährige von Real Madrid trug jahrelang das Münchner Trikot. "Die Bayern-Fans kennen David und wissen, wie wichtig er hier für die Mannschaft war. Auch außerhalb des Platzes ist er ein richtig guter Junge, der viel Integrationsarbeit auf und neben dem Platz betreibt", sagte Freund.

Für Alaba seien die letzten eineinhalb Jahre nicht einfach gewesen, "weil er viel verletzt war.", so Freund: "Er war aber immer mit dabei, auch bei der Europameisterschaft, hat das Team von der Bank aus unterstützt. Er ist eine wichtige Ansprechperson für den Trainer, für diese Mannschaft, den Kapitän. Er ist derzeit als spielender Co-Trainer ein ganz wichtiger Faktor."