Mario Basler nennt zwei Gründe, warum Neuer nicht zur WM fährt

Mario Basler schließt eine Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der deutschen Nationalmannschaft aus - aus zwei Gründen.

Im Fantalk bei SPORT1 legte der frühere Nationalspieler ausführlich dar, weshalb er den Bayern-Torhüter nicht im WM-Kader sieht.

„Der erste Grund ist: Er versteht sich nicht besonders gut mit Nagelsmann – wissen viele nicht, ist aber so“, sagte Basler.

Neuer gibt unglückliche Figur ab

Als zweiten Punkt führte er an, Neuer würde sich „ins eigene Knie schießen“, wenn er zur Nationalmannschaft fahre. Vor allem, wenn das DFB-Team bei der WM früh ausscheide. „Es gibt genau die zwei Gründe, warum Manuel Neuer nicht mit zur WM fährt“, resümierte Basler.

Weiter fügte der Ex-Nationalspieler an: „Wenn sie ein schweres Gruppenlos bekommen, kann es doch sein, dass sie das gar nicht überstehen.“ Die Leistungen der deutschen Mannschaft seien derzeit schlicht und ergreifend zu schwankend, um das Abschneiden bei der WM prognostizieren zu können.

Auslöser der Diskussion war ein unglücklicher Auftritt Neuers beim Champions-League-Spiel beim FC Arsenal. Der Bayern-Keeper hatte zunächst beim zwischenzeitlichen 0:1 nicht gut ausgesehen. Vor der Ausführung einer Ecke der Gunners wurde Neuer von Arsenals Jurrien Timber leicht touchiert, als dieser an ihm vorbeilief. Der Bayern-Torwart kam anschließend aus seinem Kasten, war im Kampf um den Ball aber zu spät dran. Timber köpfte zur Führung ein.