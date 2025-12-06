WM 2026: 6000 Kilometer! Italien droht Reisechaos

Daniel Höhn 06.12.2025 • 14:43 Uhr Sollte sich Italien für die WM 2026 qualifizieren, droht dem viermaligen Weltmeister ein großes Reisechaos.

Noch hat sich Italien nicht für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Sollte die Azzurri jedoch die Playoffs überstehen, droht ihnen beim XXL-Turnier im kommenden Sommer ein Reisechaos. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Zwar stellt die FIFA den genauen Spielplan erst am Samstag (18 Uhr) bei einer weiteren Veranstaltung in Washington D.C. vor, doch aus der Auslosung vom Vortag lässt sich bereits der vorläufige Ablauf ableiten, weil Co-Gastgeber Kanada Teil der möglichen Italien-Gruppe ist.

Demnach würden die Italiener ihren WM-Auftakt am 12. Juni in Toronto gegen Kanada spielen. Für den viermaligen Weltmeister ginge es anschließend nach Los Angeles, wo das Duell mit der Schweiz wartet. Zum Abschluss der Gruppenphase würde es in Seattle gegen Katar gehen.

WM: Italien drohen enorme Reisestrapazen

Die Distanzen zwischen den Spielorten würden das Flugmeilen-Konto der Italiener enorm anwachsen lassen. Gut 6000 Kilometer wäre das Team von Nationaltrainer Gennaro Gattuso auf dem nordamerikanischem Kontinent unterwegs - und müsste dabei auch mehrere Zeitverschiebungen verkraften.

Doch bevor sich die Azzurri über die Reise genauere Gedanken machen kann, müssen sie sich erst einmal für die Endrunde qualifizieren. Im März 2026 wartet im Playoff-Halbfinale erst Nordirland, ehe es in einem möglichen Finale entweder gegen Wales oder Bosnien-Herzegowina gehen würde.