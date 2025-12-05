WM 2026: Die Auslosung heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Auf wen trifft Deutschland?

Johannes Behm 05.12.2025 • 18:46 Uhr Heute werden die Gruppen der WM 2026 ausgelost. Auf welche Gegner trifft Deutschland? SPORT1 begleitet das Geschehen live im Stream und Ticker.

Heute steigt in der US-Hauptstadt Washington D.C. die Gruppen-Auslosung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Deutschland ist bei der Ziehung als einer der zwölf Gruppenköpfe gesetzt. Zum ersten Mal nehmen an einer WM-Endrunde 48 Teams teil. Sie werden in zwölf Gruppen mit jeweils vier Nationen eingeteilt.

WM 2026: So können Sie die Auslosung heute LIVE verfolgen

Um 18 Uhr deutscher Zeit beginnt die feierliche Zeremonie im John F. Kennedy Center. SPORT1 zeigt das Geschehen ab 17.45 Uhr im LIVESTREAM und begleitet die Auslosung zudem auch im LIVETICKER.

+++ Kanada kommt in Gruppe B +++

+++ Es wird ernst +++

Infantino holt die Staatsoberhäupter der drei Gastgeber-Nationen auf die Bühne, die sich in ihren kurzen Reden nochmal allesamt über den kommenden Sommer freuen. Trump erinnert sich an Legende Pelé, daraufhin gibt es für den Verstorbenen einen kleinen Applaus von den Zuschauerrängen. Die Auslosung soll im Anschluss stattfinden, meint Infantino.

+++ Spielstätten vorgestellt +++

In einem Einspiel-Video werden die Gastgeber-Nationen und vor allem die entsprechenden Spielstätten. Zwei Stadien sind in Kanada, eines in Mexiko und elf in den USA.

+++ Argentinien-Trainer bringt WM-Pokal auf die Bühne +++

Der WM-Pokal kommt auf die Bühne. Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni bringt die Trophäe auf die Bühne. Nach dem Gewinn der Argentinier bei der WM 2022 sucht der Pokal im Sommer 2026 einen neuen Besitzer.

+++ Besondere Ehre für Trump +++

Wie erwartet, gibt es die besondere Ehre für US-Präsident Donald Trump. Für sein Wirken wird der Amerikaner mit dem neuen Friedenspreis der FIFA geehrt. Trump ist damit der der erste Preisträger der Auszeichnung. Der Preis schimmert golden wie der WM-Pokal. Von mehreren gold-glänzenden Händen wird ein gleichfarbiger Globus gehalten. In seiner Rede schwärmt Infantino vom Wirken des Präsidenten, Trump nennt es „eine der größten Ehren meines Lebens“. Dann verlässt Trump die Bühne - lässt die Trophäe allerdings auf der Bühne stehen.

+++ Robbie Williams singt FIFA-Hymne +++

Nicole Scherzinger und Robbie Williams haben ihren musikalischen Auftritt und performen die FIFA-Hymne „Desire“. Der Brite ist als FIFA-Musikbotschafter aktiv und wird von der Italienerin unterstützt. Der Song soll vor den WM-Spielen laufen, wenn die Spieler einlaufen.

+++ Infantino fordert Lärm der Gastgeber-Nationen +++

Infantino lässt die drei Gastgeber-Nationen USA, Kanada und Mexiko in einem kleinen Lärm-Wettkampf gegeneinander antreten. „Dafür bringen sie mich um”, scherzt er noch auf der Bühne. Danach fordert der zum Animateur geworden FIFA-Präsident alle anwesenden Personen der jeweiligen Länder auf, Stimmung für ihr Land zu machen. Auf drei ruft ihr ‚USA‘, fordert der Präsident, danach das selbe Spiel mit ‚Mexiko‘ und ‚Kanada‘.

+++ Infantino mit Super-Bowl-Vergleich +++

Infantino zeigt sich in seiner Eröffnungsrede in überschwänglicher Vorfreude und gibt Einschätzungen ab, wie viele Leute die WM ansehen werden. „Für unsere Amerikaner: Das sind 104 Super-Bowl in einem Monat“, so Infantino.

+++ Infantinos Premiere +++

Gianni Infantino betritt die Bühne und herzt Klum und Hart. Auf zahlreichen Sprachen heißt der FIFA-Präsident die Gäste und Zuschauer willkommen. „Die FIFA ist der offizielle Glücks-Lieferant für die Menschheit“, sagt der FIFA-Boss.

+++ Star-Duo betritt die Bühne +++

Kevin Hart und Heidi Klum betreten die Bühne. Klum trägt ein goldenes Glitzerkleid, Comedian und Schauspieler Hart ist in einem lässigen schwarzen Pulli am Start. Die beiden Superstars werden durch den Abend führen. Der Amerikaner sagt, dass er bei Bocellis Eröffnung „Gänsehaut“ hatte.

+++ Mitreißende Eröffnung von Bocelli +++

Der stimmgewaltige Sänger Andrea Bocelli eröffnet die Show in gewohnter mitreißender Manier. Es kann losgehen!

+++ Trump und Infantino am Start ++

US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino sind auf TV-Bildern bereits nebeneinander zu sehen. Die beiden werden bei der anstehenden Show wohl auch ihre Rolle spielen. Möglicherweise gibt es sogar den neuen FIFA-Friedenspreis für Trump.

+++ Die Star-Trainer nehmen Platz +++

Die Nationaltrainer Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick sitzen bereits auf ihren Plätzen. Welche Gegner ziehen die jeweiligen Nationalmannschaften. Deutschland und England sind in Lostopf 1, Österreich in Lostopf 2.

+++ Gleich geht‘s los +++

Langsam füllt sich der Saal im John F. Kennedy Center. Die Show vor Ort in Washington startet um 18 Uhr. Bis dahin führen im LIVESTREAM Moderator Sascha Bandermann und Kommentator Wolff Fuss an das Geschehen heran.

+++ Herzlich willkommen +++

Herzlich willkommen zum SPORT1-LIVETICKER der WM-Auslosung. Gleich geht‘s los! Alle Infos zur Auslosung, welche Stars bei dem geplanten Spektakel zu Gast sein werden und welche Gruppengegner Deutschland drohen gibt es im Verlauf des Artikels.

WM-Auslosung: Alle Infos im Überblick

Die auf die Vorrunde folgende K.o.-Phase umfasst 32 Mannschaften. Die zwölf Gruppensieger und Gruppenzweiten sowie die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechszehntelfinale.

Für die Auslosung werden die 48 Teilnehmer entsprechend der FIFA-Weltrangliste auf vier Lostöpfe verteilt. Aus diesen wird jeweils ein Los in jede der zwölf Gruppen A bis L gezogen.

Die Gastgeber USA, Kanada und Mexiko befinden sich automatisch in Topf 1. Dazu kommen die neun bestplatzierten qualifizierten Teams der Weltrangliste, zu denen auch das DFB-Team gehört.

Die siegreichen Nationen aus den Playoffs landen unabhängig ihres Weltranglistenplatzes in Topf 4. Insgesamt spielen 22 Mannschaften im März 2026 um die letzten sechs WM-Tickets. Für die Sieger der Playoffs liegen Platzhalter in der Lostrommel.

WM-Auslosung: Das muss beachtet werden

Bei der Ziehung der Lose gibt es Einschränkungen, die zu beachten sind. So darf in den Gruppen maximal ein Team eines Kontinentalverbands spielen. Eine Ausnahme betrifft allerdings die UEFA-Teams: Bis zu zwei Teams des europäischen Verbandes dürfen in einer Gruppe spielen.

Auch wenn Deutschland als Gruppenkopf zunächst Top-Teams wie Titelverteidiger Argentinien, Europameister Spanien, England oder Frankreich aus dem Weg geht, kann das DFB-Team durchaus eine harte Gruppe erwischen.

Möglich ist zum Beispiel eine Gruppe mit Uruguay, Elfenbeinküste und Italien. Aber auch eine Gruppe mit Marokko, Usbekistan und Curacao ist für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann denkbar.

WM-Auslosung: Die Lostöpfe

Lostopf 1: Kanada, Mexiko, USA, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland

Kanada, Mexiko, USA, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Lostopf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, Österreich, Australien

Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, Österreich, Australien Lostopf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika

Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika Lostopf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland, UEFA-Playoff A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina), UEFA-Playoff B (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien), UEFA-Playoff C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo), UEFA-Playoff D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland), FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien, Jamaika, Demokratische Republik Kongo), FIFA-Playoff 2 (Bolivien, Suriname, Irak)

Star-Aufgebot bei der WM-Auslosung

Bei der Auslosung wird der langjährige englische Nationalspieler Rio Ferdinand als Auslosungsleiter auftreten. Ihm sollen die NFL-Legende Tom Brady, Eishockey-Ikone Wayne Gretzky, Basketball-Held Shaquille O’Neal sowie der noch aktive Baseball-Star Aaron Judge (New York Yankees) zur Seite stehen und die Lose ziehen.

Die Moderation wird das deutsche Supermodel Heidi Klum an der Seite der Schauspieler Kevin Hart und Danny Ramirez übernehmen. Für musikalische Unterhaltung sorgen in Washington zudem Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und die Village People.