WM 2026: Auftaktspiel weckt Erinnerungen

Moritz Pleßmann 05.12.2025 • 20:59 Uhr Zum Auftakt der Fußball-WM 2026 trifft Mexiko auf Südafrika. Die Begegnung weckt Erinnerungen - vor allem an ein besonderes Tor.

Die Auslosung der Gruppenphase für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada hat ein ganz besonderes Eröffnungsspiel ergeben - und lässt so manchen Fußballfan in Erinnerungen schwelgen.

Denn: Am 11. Juni 2026 trifft Gastgeber Mexiko zum Auftakt der Gruppe A im heimischen Azteken-Stadion auf Südafrika. Diese Begegnung gab es bereits zum Start der WM 2010 - allerdings in vertauschten Rollen.

Vor 15 Jahren empfingen die Südafrikaner als Gastgeber Mexiko zum Auftakt der ersten Weltmeisterschaft auf afrikanischem Boden. Die Partie endete 1:1.

Vielen wird dabei besonders der erste Treffer durch Siphiwe Tshabalala und der anschließende Jubel der südafrikanischen Mannschaft in Erinnerung bleiben. Der Flügelstürmer traf im Strafraum aus halblinker Position sehenswert in den rechten Winkel und versetzte ein ganzes Land in Ekstase. Der Tanz, den „Bafana bafana“ („die Jungs“) danach ablieferten, ging um die Welt und markierte den Startpunkt einer legendären WM.

Mexiko - Südafrika zum WM-Auftakt: Gutes Omen für Spanien?

Für die Gastgeber war dann allerdings schon in der Gruppenphase Schluss. Trotz eines Sieges am letzten Spieltag gegen Frankreich schied Südafrika aus.