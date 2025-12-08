WM 2026: BVB-Juwel freut sich auf Deutschland

Manfred Sedlbauer , Niklas Trettin 08.12.2025 • 11:35 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei der Weltmeisterschaft 2026 in der Vorrundengruppe E unter anderem auf Curacao. Ein Profi von Borussia Dortmund freut sich auf dieses Duell ganz besonders.

Jordi Paulina aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund fiebert dem Duell mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 bereits jetzt entgegen. „Ich finde Deutschland als Gruppengegner super. Ich bin gespannt und freue mich auf die Aufgabe. Wir werden alles dafür geben, es Deutschland so schwierig wie möglich zu machen“, sagte der 21-Jährige bei SPORT1.

Curacao absolviert seine WM-Auftaktpartie am 14. Juni gegen das DFB-Team. Dabei könnte Paulina, der in seinen ersten beiden Länderspielen gleich zwei Tore erzielen konnte, auch auf einen Vereinskollegen treffen. Entsprechend hob der Stürmer hervor: „Vor allem freue ich mich natürlich auf das Duell mit Nico Schlotterbeck.“

Paulina wurde in den Niederlanden geboren und besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft. Seit Sommer 2024 spielt er für den BVB, wo er hauptsächlich in der U23 zum Einsatz kommt. In elf Spielen der Regionalliga West hat der Offensivspieler bereits sieben Treffer erzielt. In der vergangenen Saison wurde er beim Pokal-Aus des BVB gegen Wolfsburg (0:1 n. V.) von Ex-BVB-Trainer Nuri Sahin auch einmal bei den Profis eingewechselt.

WM: Nagelsmann will Curacao nicht unterschätzen

Mitte November setzte sich das Team von Nationaltrainer Dick Advocaat in einer Qualifikationsrunde mit Jamaika, Trinidad & Tobago sowie Bermuda durch und erfüllte sich damit den Traum von der ersten Teilnahme an einer Endrunde überhaupt. Mit seinen rund 150.000 Einwohnern ist der Karibikstaat damit die kleinste Nation, die bislang an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat.

„Curacao wird interessant zu analysieren sein. Wir werden aber nicht den Fehler machen, sie zu unterschätzen“, sagte der deutsche Coach Julian Nagelsmann direkt nach der Auslosung. Für den „Fußballzwerg“ ist die Qualifikation für das Turnier bereits der mit Abstand größte Erfolg seiner bisherigen Geschichte.