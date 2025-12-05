WM 2026: Deutschland mit Losglück bei Spielorten

Johannes Vehren 05.12.2025 • 20:04 Uhr Die möglichen Spielorte des DFB-Team bei der Gruppenphase der WM 2026 stehen fest. Dabei haben die Deutschen Losglück.

Freude bei der deutschen Delegation: Die deutsche Nationalmannschaft wurde in Gruppe E gelost, was bedeutet, dass das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Gruppenspiele überwiegend an der US-amerikanischen Ostküste austragen wird. Dies wurde beim DFB im Vorfeld präferiert.

Die Gruppe E mit Deutschland, Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador wird ihre Partien in insgesamt fünf Städten austragen: Philadelphia, Houston, Toronto, Kansas City sowie New York.

Zeitverschiebung fanfreundlich

Bis auf Toronto befinden sich alle Städte in den USA. Dabei liegen Philadelphia und New York im Osten des Landes - allein aufgrund der dortigen Zeitverschiebung von „nur“ sechs Stunden auch ein Vorteil für die Fans am Fernseher in Deutschland.

Kansas City und Houston sind liegen davon etwas westlicher.

Tipps beim FC Bayern und BVB eingeholt

Ein mehrköpfiges Team hat sich in den letzten Wochen darüber Gedanken gemacht, wo die DFB-Elf am besten ihr Quartier aufschlagen sollte.